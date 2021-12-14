Пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах должны совпадать, заявил Алиев

Пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах должны совпадать.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет «Репорт».

«Правовой режим Зангезурского коридора должен быть точно таким же, как у Лачинского коридора», — заявил глава государства.

«В Лачинском коридоре постов нет. Соответственно, в Зангезурском коридоре не должно быть таможенных постов. Если Армения хочет контролировать грузы и людей, мы откроем таможенный пост в Лачинском коридоре», — добавил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор предназначен не только для того, чтобы соединить Азербайджан с Нахчываном: «Он важен и для Армении, чтобы она создала железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыван и с Россией через территорию Азербайджана. На сегодняшний день у них нет этого сообщения. Всё это будет способствовать созданию позитивной атмосферы в регионе и отвечает интересам обеих сторон. Таким образом, я считаю важным воспользоваться этой возможностью для планирования мирного будущего региона. Повторяю, мы неоднократно заявляли о том, что хотим работать над мирным договором» (цитата по АПА).

