Состоялось обсуждение участия инвесторов США в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Азербайджан и США обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере экономики и перспективы расширения двустороннего взаимодействия.

«На встрече с послом США в Азербайджане Ли Литценбергером мы рассмотрели текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества», — сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Кроме того, по словам министра, стороны обсудили потенциал расширения деятельности американских инвесторов в Азербайджане и их участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

