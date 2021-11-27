Джейхун Байрамов: Азербайджан высоко оценивает поддержку государствами-членами ОИС предложения о том, чтобы стать «Центром чистой энергии»

27 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр Дж.Байрамов выступил на заседании, проведенном под председательством Туркменистана в Ашгабаде, сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел

В своем выступлении он рассказал о связях между Азербайджаном и ОИС, нынешней ситуации в нашем регионе, восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о ситуации в Афганистане, являющемся членом ОИС, а также об инициативах, выдвинутых Азербайджаном в рамках борьбы с глобальными вызовами в качестве председателя Движения Неприсоединения и о работе, проделанной в этом плане.

Также министр отметил в своем выступлении, что Азербайджан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с ОИС.

«Сотрудничество в сферах торговли, транспорта, энергетики в приоритете для ОИС. Азербайджан высоко оценивает поддержку государствами-членами ОИС предложения о том, чтобы стать «Центром чистой энергии». Очень важно развитие в регионе ОИС транспортных и коммуникационных проектов. Как известно, Азербайджан вложил крупные инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры и поддержал ряд проектов транспортной инфраструктуры, направленных на усиление торговли и логистики между Европой и Азией», — цитирует его АПА.