Названо число получивших сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID в Азербайджане

Минздрав Азербайджана назвал число граждан, получивших до сегодняшнего дня сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID.

«В ответ на многочисленные обращения, поступившие на страницах минздрава в соцсетях, сообщаем, что до сегодняшнего дня положительный ответ на обращения в связи получением сертификата о противопоказании получили около 30 тысяч человек», — говорится в сообщении минздрава.

Отметим, что сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID выдается лицам, страдающим аллергическими заболеваниями, кормящим матерям, беременным. Выдача данного сертификата в Азербайджане началась 9 августа. В связи с этим создана спецкомиссия минздрава. Желающие получить этот документ должны обратиться в поликлинику по месту жительства.