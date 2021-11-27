Чавушоглу приветствует создание в Азербайджане Центра чистой энергии ОИС

«Нам нужно усиленнее работать для того, чтобы превратить Организацию исламского сотрудничества в эффективную структуру».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Туркменистане заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что с удовлетворением воспринято соглашение о создании в Азербайджане Центра чистой энергии ОИС как части Сети глобальных центров стабильной энергии ООН по промышленному развитию.