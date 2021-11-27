Дорожная полиция Баку уточнила список дорог с ограниченным движением

Сегодня в Баку с 8:00 ограничено движение транспортных средств на ряде территорий в Наримановском и Насиминском районах. Ограничение движение будет в силе до 18:00 28 ноября.

Об этом сказал главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, движение полностью ограничено в тоннеле на проспекте Гейдара Алиева и осуществляется только в направлении города. Так, движение здесь, осуществляемое перед зданием «ASAN xidmət №5» по средней полосе, организовано непосредственно с проспекта в направлении города. Также движение полностью ограничено на мосту с улицы Абдулвахаба Саламзаде в направлении микрорайона и станции метро «Мемар Аджеми». Здесь сейчас возможно передвижение только по тоннелю. В противоположном направлении можно двигаться по правой полосе.

«На данный момент на указанных территориях движение транспорта регулируется сотрудниками дорожно-патрульной службы. Просим граждан по возможности не пользоваться личными автомобилями на этих территориях», — цитирует его Trend.