Чавушоглу: Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона

Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона.

Об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter. По его мнению, Зангезурский коридор имеет кардинально важное значение по сравнению с другими транзитными транспортными артериями.

Он отметил, что Туркменистан с этого года председательствует в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«ОЭС должна стать мостом между Азией и Европой. Хорошим примером тому является транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул. Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона», — написал Чавушоглу.