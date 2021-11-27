Дорожная полиция призвала владельцев и водителей грузовиков подчиняться закону

В последнее время на центральных и других улицах Баку в течение дня наблюдается движение грузовых автомобилей, из-за чего в некоторых районах возникают заторы, порой крупные, сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

В дорожной полиции отметили, что последующий выезд этих грузовых автомобилей, въехавших в столицу для обслуживания строительных или других торговых объектов, требует определенного времени, а также серьезно препятствует комфортному и бесперебойному движению других участников движения по дорогам.

«Имеется соответствующее решение комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения. С целью усовершенствования передвижения транспорта в городе Баку, за исключением транспортных средств специального назначения, транспортных средств, задействованных в аварийно-восстановительных, спасательных работах и перевозке сельскохозяйственных продуктов, с 1 мая по 1 октября с 07:30 до 21:00, с 1 октября по 1 мая с 07:30 до 20:00 введено ограничение на движение в Баку в дневные часы грузовых автомобилей весом свыше 5 тонн.

Движение принадлежащих юридическим и физическим лицам грузовых автомобилей по городу в часы действия ограничений может быть разрешено только на основании пропускных листов с разрешением на передвижение по определенным маршрутам.

Главное управление обращается к водителям, владельцам и перевозчикам грузовых автомобилей с просьбой уважать ограничительные меры, применяемые в целях снижения плотности движения на территории столицы, правильно оценивать ситуацию и не создавать помех для комфортного и бесперебойного движения других участников движения», — отметили в управлении.