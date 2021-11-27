Минтруда и Соцзащиты обеспечит работой матерей-одиночек

При организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и производственного объединения «Азеригаз», по инициативе молодежного общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интерната» и при поддержке Исполнительной власти Шемахинского района реализуется новый проект.

Как сообщили в министерстве, согласно подписанному между сторонами меморандуму на первоначальном этапе в Шемахинском районе планируется создание социального учреждения для обеспечения работой 10 матерей-одиночек и многодетных матерей.

Проведен отбор участников проекта, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики провело для них бизнес-тренинги. На следующем этапе будет проведена оценка. В заключение участникам будут представлены активы по портняжному делу в рамках программы самозанятости Государственного агентства занятости.

Производственное объединение «Азеригаз» выделит одно из имеющихся на балансе помещений для осуществления этими лицами деятельности в форме социального предприятия.