В Баку задержан мужчина, торговавший наркотиками в соцсестях

Сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции задержали одного человека, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств, сообщдили в пресс-службе МВД.

В ходе операции был задержан житель поселка Рамана Махаддин Фараджев, который осуществлял онлайн-продажу наркотиков в социальных сетях.

У него были обнаружены героин, метамфетамин и 521 таблетка метадона. В ходе расследования выяснилось, что Фараджев торговал наркотиками, доставленных в страну контрабандным путем.

Расследование продолжается.