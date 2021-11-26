МИД Азербайджана дал оценку сегодняшним переговорам в Сочи

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.

Отмечается, что в заявлении по итогам встречи, подписанном Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Армении и Президентом Российской Федерации, были в полной мере отмечены моменты, отражающие позицию Азербайджана:

«В заявлении особо подчеркнуты вопросы скорейшей реализации проектов с целью выявления экономического потенциала региона, в том числе в связи с открытием железных и автомобильных дорог.

На постконфликтном этапе Азербайджан выступил с позицией полной реализации трехсторонних заявлений, открытия всех коммуникаций в регионе, начала процесса делимитации между двумя странами и нормализации отношений на основе принципов международного права.

Азербайджанская сторона и впредь продолжит предпринимать соответствующие шаги в направлении реализации соответствующих пунктов, отраженных и в заявлении от 26 ноября».