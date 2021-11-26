Признаком деменции могут быть проблемы со зрением

Благотворительная организация по исследованию деменции в Великобритании (Alzheimer’s Research UK) выяснила, что проблемы со зрением могут служить одним из индикаторов деменции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Express.

Еще одним признаком болезни может служить частичная афазия — проблема с подбором правильных слов для выражения себя. Также о раннем начале болезни Альцгеймера может свидетельствовать изменение личности и поведения, которое поначалу могут быть незаметным. У людей с нарушениями в мозговой деятельности может проявляться плохое настроение, раздражительность, потеря уверенности в себе и меньший интерес к занятиям, которые они когда-то любили.

Ученые отметили, что у некоторых людей признаки болезни Альцгеймера могут проявиться довольно рано — после 40 лет. Причиной развития болезни служит в большом числе случаев сочетание генетических факторов и образа жизни. Так, курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, нездоровое питание и высокий уровень холестерина могут спровоцировать возникновение деменции.