Путин: Я знаю и об инцидентах на границе

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трехсторонних переговорах в Сочи, передает РИА Новости.

«Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год», — сказал Путин, открывая встречу.

Участники переговоров находились за большим овальным столом, Алиев сидел по правую руку от Путина, Пашинян — по левую.

Спустя год после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

«К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо», — сказал Путин.