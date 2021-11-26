Объявленный в международный розыск Мовсум Мовсумов экстрадирован из Украины в Азербайджан

На основании ходатайства Управления по международному правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Офис генерального прокурора Украины принял решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мовсумова Мовсума Вагиф оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, были выявлены основания для подозрения в том, что М.Мовсумов совершил мошенничество с нанесением крупного ущерба, завладев чужим имуществом путем злоупотребления доверием и обмана. В этой связи в Главном управлении расследований МВД Азербайджанской Республики в его отношении было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), он был объявлен в международный розыск из-за того, что скрывался от органа уголовного преследования.

В мае 2021 года М.Мовсумов был арестован на территории Украины.

26.11.2021 года под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции М.Мовсумов был доставлен из Украины в Азербайджан.