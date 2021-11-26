Сахиба Гафарова на заседании МПА СНГ призвала Армению к миру

26-го ноября состоялось 53-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, на мероприятии выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель азербайджанского парламента отметила, что сегодня возрастает роль парламентской дипломатии, способной реализовать свой созидательный потенциал в широком международном масштабе.

Она отметила, что растущий интерес к Ассамблее связан с новыми идеями и проектами, а также международными мероприятиями, осуществляемыми под эгидой МПА СНГ.

Подчеркнув значение Третьего Евразийского Женского Форума, спикер Милли Меджлиса также отметила, что немаловажно то, что парламентарии продолжили глобальный экологический диалог на площадке проведенного в мае этого года 9-го Невского международного экологического конгресса.

«Приветствуется то, что парламентариям удалось обсудить дальнейшие шаги, направленные на укрепление взаимодействия в сфере столь необходимого сегодня обеспечения безопасности окружающей среды», — отметила С.Гафарова.

«Мы с большим энтузиазмом восприняли то, что в следующем году наша страна будет председательствовать в Молодежной межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. Уверена, что координируемая нашим представителем Молодежная ассамблея продолжит вносить вклад молодых парламентариев в общий процесс развития сотрудничества между государствами – участниками ассамблеи».

«Как вы знаете, одержав победу в 44-дневной войне с Арменией, мы приступили к восстановлению и широкомасштабной реконструкции на освобожденных территориях. Уверена, что очень скоро мы сможем вернуть в эти места вынужденных переселенцев, более миллиона человек, пострадавших от армянской оккупации. Как вы знаете, на основе трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября прошлого года конфликту между Арменией и Азербайджаном был положен конец. Мы направили Армении ряд предложений, чтобы приступить к работе над мирным соглашением, над делимитацией и демаркацией государственных границ, в рамках признания территориальной целостности обеих стран. Это отвечает нормам международного права. Мы хотим стабильности и благополучия во всем регионе, хотим говорить не о войне, а о мире и будущем», — подчеркнула С.Гафарова.

В заключительной части выступления спикер парламента Азербайджана сказала: «Я убеждена, что собравшись здесь на заседание в очном формате, мы проявляем готовность и далее наращивать сотрудничество в рамках Ассамблеи на принципах взаимоуважения и поддержки».