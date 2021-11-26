В «Азеригаз» заявили, что нужно переходить к формату «умные счетчики»



В ближайшие 3-5 лет использование газовых счетчиков со смарт-картами потеряет свою актуальность.

Об этом журналистам в рамках акции «Открытые двери» сказал главный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, передает АПА.

По его словам, уже нужно переходить к формату «умные счетчики» и переход к данному процессу начался в 2021 году.

Р.Алиев отметил, что одна из проблем, выявленных при использовании газовых счетчиков со смарт-картами, связана с платежами. Иными словами, когда абонент пополняет карту деньгами, считается, что он уже приобрел газ на данную сумму и этот объем он может использовать за неопределенный период (к примеру день, месяц, год). Но в системе «Азеригаза» эти объемы уже числятся проданными, и это в свою очередь не дает возможность осуществлять контроль за процессом использования объемов газа.

Глава ПО «Азеригаз» добавил, что счетчики нового типа позволят осуществлять контроль за потреблением газа абонентами в течение месяца.