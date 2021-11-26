Обнародован прогноз погоды на субботу

Обнародован прогноз погоды на 27 ноября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-8, днем — 10-14 градусов тепла, в Баку ночью — 6-8, днем – 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но ночью в некоторых восточных районах возможны дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.