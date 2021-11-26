Посольство США провело акцию по посадке деревьев в Баку

Посольство США в Азербайджане провело акцию по посадке деревьев в честь азербайджанских сотрудников ведомства (335 человек).

В акции приняли участие посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, местные и иностранные сотрудники посольства, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, сообщает АПА.

«Сегодня мы уделили время для того, чтобы выразить благодарность нашим азербайджанским коллегам, которые вносят вклад в успешную деятельность нашего посольства в Баку. В этом году американские сотрудники посольства пожертвовали средства для посадки 335 деревьев из расчета по одному дереву в честь каждого местного работника посольства. Эти деревья украсят город, продвинут наши цели по защите окружающей среды», — отметил посол.