10-летняя Айтадж Мириева, дважды пережившая клиническую смерть из-за бутулизма, идет на поправку

10-летняя Айтадж Мирзаева, отравившаяся консервированными помидорами и в результате ухудшения состояния дважды перенесшая клиническую смерть, выздоровела.

Как сообщили АПА в Клиническом медицинском центре, что после двух недель в результате усилий врачей Айтадж была отключена от аппарата искусственного дыхания и начала говорить.

Отметим, 12 ноября Айтадж и ее отец Риджай Мирзаев были доставлены в город Баку из Физулинского района с тяжелым отравлением консервированными помидорами. Несмотря на то, что обоим пациентам, доставленным в Клинический медицинский центр, немедленно была оказана медицинская помощь, ночью Риджай Мирзаев скончался.