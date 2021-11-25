Главврач Масаллинской ЦРБ освобожден от занимаемой должности

Уволен главный врач Масаллинской центральной районной больницы.

Как сообщает АПА, исполняющий обязанности главного врача публичного юридического лица «Масаллинская центральная районная больница» Расим Азизов освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что Расим Азизов с 2003 года по февраль текущего года работал заведующим отделением поликлиники Масаллинской центральной районной больницы. С февраля этого года Р.Азизов работал исполняющим обязанности главного врача этой больницы.

Факт подтвердили в Исполнительной власти Масаллинского района.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как главный врач Масаллинской центральной районной больницы Расим Азизов совершает кражу в одном из магазинов.

Министерство внутренних дел расследует кадры.