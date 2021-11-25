Байрамов напомнил о готовности Азербайджана начать процесс делимитации с Арменией

25 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Содер в формате видеоконференции.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в области безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с открытием транспортных коммуникаций в регионе.

В ходе разговора было отмечено, что Азербайджан выступает с позиции обеспечения долгосрочного мира и спокойствия в регионе и готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, однако со стороны Армении на это не было дано ответа.

A.Содер отметила, что в качестве представителя действующего председателя ОБСЕ поддерживает региональное сотрудничество в регионе Южного Кавказа.