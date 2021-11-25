Захарова поприветствовала проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета

Приветствуем проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, сообщает Report.

Первое заседание экспертного совета двух стран состоялось в Баку 19-20 ноября.

«Такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, призваны и на деле гармонично дополняют интенсивной политикой дипломатические контакты и подкрепляют усилия по официальной линии, направленные на поиски взаимовыгодных решений в целях стабилизации обстановки в регионе, нормализации отношений между Баку и Ереваном. Это чрезвычайно важный процесс.

Мы считаем важным вести дело к запуску трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения», — заявила М. Захарова.