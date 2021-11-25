В 15-ти столичных школах до сих пор нет отопления

В ряде бакинских школ имелись проблемы с отоплением. В настоящее время они не решены в 15 школах.

Об этом сказала глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, сообщает Trend.

По ее словам, постоянно предпринимаются шаги по решению этих проблем.

Глава управления отметила, что существовали проблемы, связанные с подачей газа, отопительной системой, техническими вопросами. Но они в настоящее время постепенно решаются.

Отметим, что в подчинении Управления образования Баку находятся 317 общеобразовательных учреждений (309 школ, три спецшколы, пять вечерних школ) и пять Центров развития детей и молодежи.