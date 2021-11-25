В бакинском отеле задержаны нарушители карантинного режима

В Баку выявлено нарушение карантинного режима в отеле, задержаны 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД, было выявлено, что в отеле «Pure Boutique Hotel» в Наримановском районе столицы при обслуживании клиентов используются кальянные изделия, что является нарушением требований карантинного режима.

Арендатор отеля Ю.Тапдыгзаде и трое работников заведения были задержаны и отправлены для принятия соответствующих мер в Наримановское районное управление полиции.

По факту проводится расследование.