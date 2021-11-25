Глава Администрации президента принял спецпредставителя Путина



Глава Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев встретился со специальным представителем президента России по межкультурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

На встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств в развитии азербайджано-российского сотрудничества, скрепленного узами дружбы и добрососедства, значимость сотрудничества в гуманитарной сфере, являющимся одним из важных векторов двусторонних отношений, передает «Репорт».

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий. Была высоко оценена забота о русском языке в Азербайджане, оказываемая на государственном уровне.

Стороны обменялись мнениями по диаспоральной деятельности и иным вопросам, представляющим взаимный интерес.