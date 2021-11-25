Захарова: Есть хорошие перспективы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

Россия предпринимает шаги по укреплению стабильности в регионе и налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя вопрос о запланированной на 26 ноября встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Захарова отметила, что давать оценку встречам на высшем уровне не является прерогативой МИД РФ, однако «Россия делает все, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе».

«Особое внимание сконцентрировано на восстановлении торгово-экономических и транспортных связей», — добавила официальный представитель МИД РФ.

«Мы видим хорошие перспективы для достижения договоренностей по разблокированию транспортных связей в регионе, при учете баланса интересов всех сторон», — заявила Захарова.

Захарова отметила, что международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основании международных соглашений и национального законодательства каждой из сторон.

«Мы видим хорошие перспективы по разблокированию транспортных связей в регионе при учете баланса интересов всех сторон. Также мы исходим из того, что международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основе международных соглашений и национального законодательства каждой из сторон», – отметила официальный представитель МИД России.