Ильхам Алиев наносит удар по «вакцинному национализму»

Сегодня СМИ распространили новость о том, что ООН приняла историческую Резолюцию по обеспечению равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса, выдвинутую от имени членов Движения неприсоединения по инициативе президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения на третьем комитете Ассамблеи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября 2021 года, принята странами-членами ООН.

К ней в качестве соавторов присоединились 126 стран-членов ООН.

В документе выражена серьезная обеспокоенность неравным распределением вакцин от COVID-19 между развитыми и развивающимся странами, подчеркивается, что это один из главных факторов, препятствующих выполнению Целей устойчивого развития. Особо подчеркивается значение многосторонности, международной солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19. В этом контексте все государства, частные компании и другие акторы призываются к принятию конкретных мер по обеспечению равного, своевременного, универсального доступа по приемлемым ценам к вакцинам от COVID-19.

Все государства приглашаются к сотрудничеству в сферах устранения необоснованных преград в экспорте вакцин от COVID-19, изготовления и эффективного распределения вакцин.

Принятие данной резолюции стало еще одним показателем того, что Движение неприсоединения под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжает предпринимать глобальные усилия в рамках справедливой борьбы с пандемией COVID-19.

Отметим, что благодаря инициативам президента Ильхама Алиева Азербайджан был одной из первых стран, продвигающих международную солидарность и сотрудничество, направленные на масштабную борьбу с пандемией в то время, когда большинство стран мира были закрыты.

В каждой своей речи Ильхам Алиев отмечал факт глобальной несправедливости, происходящей в мире из-за несправедливого распределения вакцин, потому что развивающиеся страны не могут в полной мере защищать собственное население от коронавирусной инфекции ввиду закупки большей части вакцин от COVID-19 со стороны богатых стран.

Согласно заявлению президента Алиева на Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединия, на сегодняшний день более 82% вакцин в мире закуплено богатыми странами, в то время как доля стран с низкими доходами составляет всего 0,9%. Такое отношение ограничивает способность развивающихся стран, особенно наименее развитых, защитить свое население от коронавируса.

Подобную несправедливость Ильхам Алиев метко назвал «вакцинным национализмом» и подчеркнул, что Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, которые закупают вакцины во много раз больше, чем им нужно и призвал развитые страны и международные донорские организации при любой возможности помочь развивающимся странам, особенно наименее развитым, в борьбе с пандемией.

21 марта в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана — председателя Движения неприсоединения была принята резолюция «Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19», в которой акцентировалось внимание на негативном влиянии вопроса о несправедливом и неравном распределении вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами, что является одним из главных препятствий в полной ликвидации пандемии, а также в достижении целей, предусмотренных повесткой дня ООН в области устойчивого развития.

Резолюция была адресована государствам-членам ООН и другим соответствующим учреждениям (международным организациям, представителям частного сектора, членам гражданского общества и т. д.), призывает принять соответствующие меры для обеспечения справедливого распределения вакцин против COVID-19 между всеми государствами. В то же время, выражая поддержку международным инициативам, созданным для поддержки справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, резолюция призывает все государства устранить существующие ненужные барьеры, связанные с экспортом вакцин в другие страны.

В целом резолюцию поддержали 133 государства, что является достаточно высоким показателем для резолюций, принятых в Совете ООН по правам человека. В числе соавторов представлены страны, расположенные в разных регионах мира, резко отличающиеся экономическими показателями и принадлежащие к разным политическим группам. Для достижения консенсуса по принятию резолюции в Женеве долгое время велись переговоры в рамках Совета ООН по правам человека.

Помимо этого, Азербайджан в рамках справедливой борьбы с пандемией предоставил гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, предоставил добровольный финансовый взнос в размере 10 миллионов долларов ВОЗ, недавно предоставил 150 тысяч доз бесплатных вакцин четырем странам.

В вот она, очередная победа Азербайджана: резолюция, принятая 3-м комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, показывает, что мировое сообщество поддерживает глобальную борьбу и инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленные против пандемии COVID-19 и прививочного национализма.

Яна Мадатова