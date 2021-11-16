Бои на границе: дипломатическая истерика Еревана

В Ереване — очередная дипломатическая истерика. Устроив провокацию на границе и получив отпор, теперь Армения слезно умоляет о помощи всех, кто, по ее мнению, должен тут же броситься на помощь «многострадальному армянскому народу». МИД Армении разместил на своем сайте алармистское заявление: «Призываем международное сообщество и наших международных партнеров — Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей четко отреагировать на эти действия, подрывающие региональный мир и безопасность, и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения». Позабыв, правда, что это как раз Армения по старой памяти попыталась вторгнуться на суверенную территорию Азербайджана, но, в отличие от начала девяностых, получила, пардон, по носу, и больно.

Но вот что примечательно. В заявлении МИД Армении не упомянут ЕС — притом что телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл президент Совета ЕС Шарль Мишель. А обострение на границе практически совпало со встречей глав МИД стран Восточного партнёрства в Брюсселе — Армению на министериале представлял глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян. Но в заявлении МИДа ЕС никак не упомянут. То ли в армянском внешнеполитическом ведомстве знают позицию ЕС, то ли, что куда вероятнее, не хотят раздражать Россию. Тем более что именно на армяно-российском треке разворачиваются основные события. Новоиспечённый министр обороны Армении Сурен Папикян провёл переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Можно, конечно, поспорить, стала ли толчком ситуация на границе или же Папикян просто «блюдёт традицию», согласно которой, первый звонок нового министра обороны Армении должен быть в Москву. Но несколькими часами ранее в своем телеинтервью секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил прямо: дескать, «мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года». Пока это устное заявление, но скоро должно появиться и письменное.

Небезынтересно, что апеллировал Армен Григорян не к ОДКБ, а именно к двустороннему договору, заключённому между Москвой и Ереваном. Что уже само по себе характерно: Азербайджан, в отличие от Армении, членом ОДКБ не является, но обладает в этом военном блоке существенным влиянием. Во-первых, это двусторонние отношения с государствами, входящими в этот блок. А во-вторых, и «в-главных», крепнет сотрудничество тюркоязычных стран. Во всяком случае, близкий к властям Армении ТГ-канал «Баграмян 26» еще днем пытался язвить от бессилия: «Ау, ОДКБ, дома есть кто или Саммит тюркоязычных стран еще не закончился?» При таком раскладе обращение к Москве именно на основе договора 1997 года вполне могли показаться Еревану куда более надежным делом, чем ссылки на гарантии в рамках ОДКБ.

Только вот…официальное письменное обращение Григорян только анонсирует. И самое главное, в Ереване слезно умоляют Россию о помощи на весьма показательном фоне. Дело не только в том, что совсем недавно на улицах Еревана проходили впечатляющие антироссийские митинги, с цитированием Лермонтова «Прощай, немытая Россия» и обвинениями в адрес РФ во всех смертных грехах в стиле «Россия пошла на сговор с турками и предала Армению». Напомним: новоиспечённый министр обороны Армении Сурен Папикян, который теперь обсуждает с Сергеем Шойгу ситуацию на границе— из «соросовских» кадров. Глава МИД Арарат Мирзоян принимал участие в антироссийских митингах и озвучивал нецензурные лозунги в адрес Путина. Армен Григорян, глава Совбеза, тот самый, который озвучил просьбу к России повоевать за армянские интересы — тоже из числа грантополучателей, с которым в РФ долго отказывались обсуждать деликатные вопросы. Проще говоря, в сегодняшней Армении ключевые с точки зрения внешней и оборонной политики посты — глав МИДа, Минобороны, секретаря Совбеза — занимают «соросята». И именно им сегодня приходится вести переговоры с Россией на предмет «Путин, помоги, нас тут побили!» И проделывать это вскоре после теракта в селе Дашалты и призывов бросать гранаты в российских миротворцев и российские посольства. И да, еще одна деталь: втянуть РФ в конфликт пытаются как раз после того, как Армения сорвала российскую инициативу по делимитации и демаркации границ. Но как только на этой самой границе и в прямом, и в переносном смысле запахло порохом, в Ереване позабыли все свои прогулки на Запад и цепляются за российский подол.

И что же — теперь Москва, позабыв прошлые грехи, побежит спасать свой «форпост» от очередного разгрома? Но, как показали события и в апреле 2016 года, и в июле года 2020, и в ноябре того же 2020 года, на азербайджанском политическом поле такое рвение уж точно не работает на авторитет России. При этом в нынешней ситуации действительно вытащить Армению, скажем так, из неприятностей по вполне понятным причинам не получается. Но вот в своём поражении уже и в Ереване обвиняют в результате прежде всего РФ, а не себя.

А это значит, что, обнадёжив в очередной раз свой «форпост», Москва рискует проиграть и на азербайджанском, и на армянском поле.

Нурани