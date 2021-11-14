Проверка на дороге: Армения ее не прошла, или За что Сатановский обиделся на армянских националистов

Волну антироссийских настроений и заявлений в Армении заметили в российском экспертном сообществе. Причем, что примечательно, отреагировали на митинги перед посольством РФ, а теперь и угрозы атаковать российских миротворцев и дипломатов не только и не столько те, кто с самого начала не заблуждался насчёт армянского национализма, как, например, Игорь Коротченко или Сергей Марков. Весьма жестко в адрес армянских националистов высказался небезызвестный Евгений Сатановский, который еще недавно на российских ток-шоу активно защищал интересы Еревана и был готов озвучивать с ереванской подачи самые абсурдные обвинения в адрес Азербайджана.

Сегодня, однако, Сатановский в своем ТГ-канале не только отмечает: «Инцидент с задержанием армянина, бросившего гранату в азербайджанских военных в Карабахе, сопровождающийся угрозами армянских радикалов, начать атаки на российских миротворцев, если его выдадут Азербайджану, более, чем показателен», и указывает, что «человек, нарушивший перемирие, гарантом которого стала Россия, должен быть ликвидирован на месте. Кто он — неважно». Примечательно другое.

Российский эксперт, которого с полным основанием можно назвать проармянским, теперь сетует: никто не станет благодарить Россию за спасение остатков армянского населения Карабаха. «Чем больше для кого-то сделал и кому-то что-то дал, тем больше тебя обвиняют в том, что сделал мало и дал недостаточно», — отметил политолог. После чего подвёл невеселый итог: «Вот и имеем то, что имеем».

Москве, в самом деле, есть на что обижаться. Более четверти века РФ исправно накачивала армянскую армию оружием, тренировала офицеров, содержала инфраструктуру и «подпитывала» экономику. Уже во время 44-дневной войны азербайджанские источники, включая Minval.az, сообщали о транспортных самолётах, доставлявших в Армению российское оружие, а западные эксперты, напоминая о том, что границы Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, отмечали: каждый российский пограничник на границе Армении и Турции позволяет Еревану высвободить одного солдата и отправить его на карабахский фронт. Все это, по вполне понятным причинам, создавало России немалые «сложности» на азербайджанском и турецком «треках». Точно так же Кремль приложил все дипломатические усилия, чтобы спасти Армению от окончательного разгрома. В Азербайджане немало вопросов к деятельности российского миротворческого контингента.

Но теперь Россия услышала от Армении вместо «шноракалутюн» обвинения в «предательстве», фразы вроде «прощай, немытая Россия», а теперь угрозы атаковать и миротворцев, и посольства РФ (на что при армянских традициях террора надо бы обратить самое серьезное внимание).

Можно долго гадать, это личное мнение политолога или речь идет о сдвиге общественного или экспертного мнения в РФ. Понятно, что в официальных структурах на посты в соцсетях и ТГ-каналах реагировать не принято. Точнее даже, принято не реагировать. А вот в СМИ и экспертном сообществе свободы рук куда больше. Особенно если речь идет не об отдельно взятом посте в ФБ некоего безвестного пользователя, а о впечатляющей волне угроз атаковать посольства России и российских же миротворцев в Карабахе.

Тем более неясно, последует ли за изменением экспертного мнения и корректировка политики.

Но нет сомнений в другом. Очевидно, что задуматься об истинном отношении Армении к РФ следовало куда раньше — хотя бы в мае 2016 года, когда еще при власти «карабахского клана» и в присутствии тогдашнего президента Сержа Саргсяна в Ереване в правительственном квартале открывали памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. Или еще в нулевые, когда здесь было уничтожено школьное образование на русском языке.

А теперь уже на карабахском поле перед всеми стоит куда более реальная угроза — армянский террор. Тем более, что в Армению на ПМЖ перебралось предостаточно боевиков с ближневосточным опытом. Оставим в стороне, как на это отреагируют в Москве. Теракт у села Дашалты даёт не только России, но и Азербайджану все основания для самостоятельной антитеррористической «зачистки» и тем более точечных операций по аресту и передаче судебным органам персон вроде Норайра Мирзаяна.

Так что ереванским любителям выкриков «прощай, немытая Россия» уж точно нелишне в который уже раз вспомнить предупреждение, которое еще года три назад озвучивал Геворг Мирзаян: по его словам, «если Армения отойдет от России, то Москве будет неприятно и проблемно, но не критично. А вот для Армении это будет кирдык».

Заметим, озвучено это было еще до удара «Железного кулака».

Нурани