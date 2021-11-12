«Белавиа» отказалась принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена



Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает.

В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На этой неделе у границы Беларуси с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении на сайте компании.