Армяне во время войны повредили около 60 школ

За время 44-дневной Отечественной войны было повреждено около 60 школ.

Об этом сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что работы начнутся в ближайшее время: «В определенных школах работы завершены в течение года. В настоящее время в них продолжается обучение. Однако масштабы ущерба, нанесенного некоторым школам, огромны. Поэтому реставрационные работы в них невозможны, приходится строить новые. В связи с этим есть распоряжение Президента Ильхама Алиева. Разрабатываются проекты этих школ» (цитата по Trend).