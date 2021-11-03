Азербайджанские депутаты обсудят 10 вопросов

Внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 5 ноября.

В повестку заседания включены 10 вопросов, уточняет «Тренд».

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю 8 ноября – Дня Победы.

2. Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы.

3. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества».

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30 летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)» и медали Азербайджанской Республики «За эффективное сотрудничество с таможенными органами» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «100-летие Азербайджанского Государственного педагогического университета (1921-2021)» (первое чтение).

10. законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики «За сотрудничество в сфере оборонной промышленности» и юбилейной медали Азербайджанской Республики «15-летие Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики (2005-2020)» (первое чтение).