Гараева призвала соотечественников привиться третьей и четвертой дозой ковид-вакцины

В Азербайджане пока не применяется практика ревакцинации от коронавируса (получение четвертой дозы вакцины). Но в связи с ревакцинацией никаких противопоказаний нет, и граждане могут добровольно получить четвертую дозу препарата.

Об этом сказала в среду глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, комментируя вопрос ревакцинации от COVID-19.

Она сообщила, что в Азербайджане строго рекомендовано получать вторую дозу вакцины от коронавируса на 28-й день после введения первой.

По ее словам, для граждан, которые по тем или иным причинам не получили вторую дозу вакцины, создаются условия, чтобы они в течение 56 дней (по рекомендации производителя) прошли полную вакцинацию.

Гараева отметила, что третья доза вакцины является усиливающей.

«Если человек заразился COVID-19 спустя шесть месяцев после вакцинации, сопротивляемость организма может ослабеть, и для ее усиления рекомендуется получить третью дозу вакцины. Граждане могут сделать это, зарегистрировавшись на сайте www.randevu.its.gov.az», — сказала Гараева (цитата по Trend).