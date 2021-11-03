Для учащихся старше 12 лет вакцинация является добровольной

«В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации».

Об этом сообщил и.о. заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов.

Представитель министерства сказал, что информация, распространенная министерствами здравоохранения и образования, носит рекомендательный характер: «Не думаю, что какой-то ученик не был допущен к занятиям из-за отсутствия вакцинации».

С 5 октября в Азербайджане принято решение о вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет, напоминает «Репорт». Подростки могут вакцинироваться препаратом Pfizer на основании соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей.