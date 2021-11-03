Министерство рекомендует учителям привиться третьей дозой ковид-вакцины

Министерство образования прокомментировало вопрос о якобы принудительном введении педагогам 3-ей дозы вакцины.

Как сообщил и.о. заведующий отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов, вопрос вакцинации работников образования всегда носил рекомендательный характер.

«Министерство образования еще раз рекомендует учителям привиться третьей дозой вакцины, чтобы победить коронавирус. Вакцинация — единственный путь для продолжения очной формы обучения» – приводит его слова «Репорт».