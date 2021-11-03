Лидер Азербайджана принял Турки Аль Фейсала

3 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсала.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было отмечено, что предстоящий VIII Глобальный Бакинский форум под названием «Мир после COVID-19» является глобальной платформой для обсуждения многих важных вопросов, подчеркивалось, что прибытие в Баку многочисленных гостей для участия в мероприятии свидетельствует об интересе к этому Форуму и нашей стране.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Центром исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии и соответствующими структурами нашей страны.