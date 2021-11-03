Захарова: Москва поддерживает идею создания платформы «3+3»

Москва поддерживает идею создания платформы «3+3», сказала в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, запуск формата «3+3» способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях и развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата.

«Мы поддерживаем идею создания консультативного регионального механизма «3+3″, с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана. Настало время переводить эти планы в практическую плоскость», — отметила Захарова.