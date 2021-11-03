Захарова: В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев

Скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией позволит найти комплексное решение существующей проблемы. Об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, продолжается работа по всем направлениям. В преддверии годовщины принятия лидерами трех стран заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе, темы обсуждались в телефонных разговорах главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана.

«Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, режим прекращения огня в целом соблюдается, в Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев, отдельные инциденты регулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей», — цитирует ее Sputnik.

По ее словам, продолжаются контакты по линии МИД, Минобороны, погранслужб всех трех стран с целью урегулирования пограничных инцидентов. Россия также видит комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией.

Она также отметила, что ведется активная работа по линии Минской группы ОБСЕ.