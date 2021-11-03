Азербайджан планирует сократить выбросы в атмосферу до 40%



Азербайджан до 2050 года планирует снизить выбросы в атмосферу до 40%.

«Итоги пятилетнего периода после Парижского соглашения обсуждаются на 26-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Азербайджанская делегация в своем выступлении на конференции заявила о новой цели страны, предусматривающей добровольное сокращение до 2050 года эмиссии парниковых газов до 40% и создание зоны «чистых нулевых выбросов» на освобожденных от армянской оккупации территориях», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

По данным ведомства, на конференции была также представлена ​​информация о программах развития, принятых в Азербайджане для перехода к «зеленой экономике».

«Кроме того, была представлена информация о том, что, несмотря на стремительное развитие экономики, доля Азербайджана в глобальной эмиссии парниковых газов очень низкая — 0,15%», — подчеркнули в ведомстве.

Азербайджан на конференции представлял начальник отдела международного сотрудничества МЭПР Эмин Гарабаглы.