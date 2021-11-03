Готовятся генпланы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина

Общественности Азербайджана уже представлены генеральные планы городов Шуша, Агдам, Физули и Джебраил, а также начался процесс подготовки генпланов городов Зангилан, Губадлы, Кяльбаджар и Лачин. Об этом Trend сказал зампредседателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов.

Он отметил, что документация по планированию подготавливается при совместном участии и в координации с рядом госструктур:

«Главная задача, стоящая перед нами – это создание нового архитектурного облика всех восстанавливаемых городов, населенных пунктов. Каждый город, населенный пункт должен отличаться своей неповторимостью, и здесь мы, безусловно, соблюдаем исторические традиции, так как у нас древняя история архитектуры и зодчества, и в Агдаме, городе Шуша, других населенных пунктах Карабаха существуют уникальные образцы зодчества. Естественно, мы это учитываем, но и одновременно изучаем мировой опыт. Стараемся изучить и применять подходы, используемые в современной практике. Существуют различные современные подходы в планировании городов, проектировании отдельных зданий, такие как «умный город», «умное село», «территории зеленой энергии».