Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами на полуострове возможна изморось. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, в горных районах возможен снегопад. Ночью и утром местами будет туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-14, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 4 градусов тепла, днем — 4-9 градусов тепла.