Кямран Алиев: Будущие поколения должны знать обо всех совершенных Арменией преступлениях

«Сотрудники органов прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий».

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«С использованием технических средств, при непосредственном участии сотрудников прокуратуры были осмотрены и задокументированы факты разрушения жилых домов, исторических памятников, а также экологические преступления. Проводились фото- и видеосъемки, которые лягут в основу обвинений, выдвинутых азербайджанской стороной против Армении и военно-политического руководства Армении, конкретных должностных лиц. На мой взгляд, эти кадры имеют также важное историческое значение. Будущие поколения должны знать обо всех совершенных Арменией преступлениях», — подчеркнул генпрокурор, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Real TV.