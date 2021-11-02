31 человек умер от ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2010 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 31 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 534748 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 497363 человека благополучно прошли лечение, 7132 пациента скончались.

В активной фазе заболевания числится 30253 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5214586 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11889 — за минувшие сутки.