Байрамов обсудил с Лавровым реализацию трехсторонних заявлений

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений.

Стороны обсудили также реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по разблокировке транспортных линий и коммуникаций.

Министры обменялись мнениями по нынешней ситуации в регионе, отметили важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.

Стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.