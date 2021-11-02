Мужчина, задушивший своего 6-месячного сына в Баку, осужден на 18 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу Вюсала Алиева (1992 г.р.), обвиняемого в том, что он задушил своего 6-месячного сына в Баку.

На процессе под председательством судьи Расима Садыхова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

Решением суда В.Алиев приговорен к 18 годам лишения свободы.

Отметим, 30 мая в прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о смерти Алиева Рузи Вюсал оглу (2020 г.р.).

В ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что младенца убил его отец – Алиев Вюсал Гасан оглу.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье УК 120.2.9 (убийство человека, находившегося для обвиняемого в заведомо беспомощном положении), В.Алиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.