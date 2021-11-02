В Азербайджане микроавтобус врезался в грузовик, есть жертвы

На территории поселка Алят произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

ДТП произошло на 59-м километре дороги Алят-Астара, передает АПА.

Микроавтобус марки Ford Transit врезался в грузовик марки HOVO. В результате пассажиры микроавтобуса — жители села Шоркенд Нефтчаланского района Исмаилова Ирада Балахан гызы (1963 г.р.) и Ашурова Ахлига Агасеф гызы (1975 г.р.) погибли на месте происшествия.

Один человек получил травмы и был доставлен в больницу поселка Алят.

Ведется расследование.