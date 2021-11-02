Милли Меджлис подготовил Акт об амнистии ко Дню Победы



В Милли Меджлисе подготовлен Акт об амнистии в связи с Днем Победы.

Акт амнистии, подготовленный в связи с 8 ноября — Днем Победы, коснется лиц, принимавших участие в других боевых операциях, проводимых во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в Отечественной войне, а также близких родственников лиц, погибших и пропавших без вести в ходе войны.

Независимо от срока назначенного наказания, следующие осужденные будут освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы на определенный срок:

— Лица, принимавшие участие в Отечественной войне и в других боевых операциях, проведенных во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также близкие родственники лиц, погибших и пропавших без вести во время этой войны и боевых операций;

— Лица, награжденные орденами и медалями в связи с участием в Отечественной войне и в других боях, проводимых во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за другие особые заслуги;

— Близкие родственники лиц, ставших инвалидами или погибших в результате армянских военных провокаций против гражданского населения во время Отечественной войны;

— Лица, ставшие инвалидами во время Ходжалинского геноцида, близкие родственники погибших или пропавших без вести;

— Лица, депортированные из Армении в результате политики этнических чисток, терроризма и геноцида в 1948, 1953, 1988 и 1992 годах;

-Лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией части территории Азербайджана в 1988-1993 годах;

— Лица, ставшие инвалидами во время трагедии 20 января 1990 года, или близкие родственники шехидов;

— Лица, выполнившие интернациональный долг или участвовавшие в миротворческих операциях в составе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, а также бывшего СССР, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в связи с выполнением своих обязанностей;

— Лица, принимавшие участие в боях против фашизма во время Второй мировой войны, а также служившие в Вооруженных силах бывшего СССР и в тылу и приравненные к ним в установленном законодательством порядке, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих боях, а также лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР;

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям во времена бывшего СССР, впоследствии оправданные решениями компетентных органов, и их близкие родственники:

— Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их попечители (если попечительство установлено в порядке, предусмотренном законодательством);

— женщины;

— лица, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения преступления;

— лица, достигшие возраста 60 лет до вступления в силу настоящего решения;

— лица, имеющие инвалидность I и II степени до вступления в силу настоящего решения;

— лица, на попечении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-инвалиды I и II степени, в том числе лица, отцовство, усыновление, опекунство и попечительство которых до вступления решения в силу установлены в порядке, предусмотренном законодательством.

— Лица, ставшие инвалидами во время трагедии 20 января 1990 года, или близкие родственники шехидов;

— Лица, выполнившие интернациональный долг или участвовавшие в миротворческих операциях в составе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, а также бывшего СССР, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в связи с выполнением своих обязанностей;

— Лица, принимавшие участие в боях против фашизма во время Второй мировой войны, а также служившие в Вооруженных силах бывшего СССР и в тылу и приравненные к ним в установленном законодательством порядке, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих боях, а также лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР;

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям во времена бывшего СССР, впоследствии оправданные решениями компетентных органов, и их близкие родственники:

— Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их попечители (если попечительство установлено в порядке, предусмотренном законодательством);

— женщины;

— лица, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения преступления;

— лица, достигшие возраста 60 лет до вступления в силу настоящего решения;

— лица, имеющие инвалидность I и II степени до вступления в силу настоящего решения;

— лица, на попечении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-инвалиды I и II степени, в том числе лица, отцовство, усыновление, опекунство и попечительство которых до вступления решения в силу установлены в порядке, предусмотренном законодательством.