Нацсовет раскритиковал телеканалы

2 ноября в Национальном совете по телевидению и радио (НСТР) состоялась встреча с программными директорами телеканалов и руководителями новостных департаментов.

На встрече было отмечено о несоблюдении вопросов личной неприкосновенности в эфирах новостей, распространяемых в последние дни на телеканалах в связи с подвергшейся сексуальному насилию 11-летней девочкой, которая родила ребенка, а также о негативном влиянии подобных случаев.

Председатель НСТР Исмет Саттаров заявил, что открытое распространение в эфире информации о личности несовершеннолетних в связи с различными преступными деяниями является неправильным. По его словам, в кодексе профессиональной этики журналистов Азербайджана и других стран в целом этот вопрос довольно ясно отражен: если дети подвергались сексуальному насилию или совершили преступление, то в эфире должна быть сохранена их анонимность, при представлении событий в программах должны соблюдаться требования личной неприкосновенности – нельзя показывать их лица, необходимо представлять их под условными именами и фамилиями, также нужно принять меры для того, чтобы жертву насилия не узнали, тем самым предотвратить дополнительное психологическое давление на нее.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по статистике транслируемых на телевизионных каналах сюжетов в связи с шехидами Отечественной войны, рекомендовано собрать и опубликовать материалы о шехидах, о которых ни на одном канале в эфир сюжеты не выходили.