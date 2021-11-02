Девочка, родившая в 11 лет, помещена в детское учреждение, ее мать – в убежище

Социальный работник Агентства социальных услуг, входящего в подчинение Министерства труда и социальной защиты населения и психолог Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей оценили психологическое и социальное состояние 11-летней девочки, которая подверглась психологическому насилию и родила ребенка в 11-летнем возрасте и приступили к деятельности по ее реабилитации. Для защиты интересов ребенка было решено поместить ее в государственное убежище, и она была помещена в соответствующее учреждение Агентства социальных услуг, входящего в подчинение министерства.

Об этом сказал руководитель пресс-службы агентства Мурад Гашимов, передает АПА.

По его словам, реабилитация ребенка в учреждении будет проводиться специалистами на основании соответствующей программы социально-психологической реабилитации. Здесь будут удовлетворены ее социальные, психологические и прочие потребности. Социальная реабилитация ребенка будет осуществляться во взаимодействии с соответствующими госучреждениями.

Отметим, мать ребенка помещена в убежище агентства. Здесь ей начали оказывать услуги в рамках соответствующих мер социально-психологической реабилитации.