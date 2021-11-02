Обнародован размер денежной премии, выплаченной врачам за июль и август

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в июле-августе нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 7,7 млн манатов, а немедицинским работникам — около 1,1 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, за июль и август текущего года выплачена надбавка в размере 4639,12 манатов, пропорционально рабочему времени, сообщили в Агентстве.

В июле-августе волонтерам была выплачена премия в размере 7500 манатов, что в ежемесячном эквиваленте составляет 250 манатов на человека.